Goldbeck-Team packt bei der Plauener Tafel mit an

Einen besonderen Arbeitstag erlebten Mitarbeiter vom Firmenstandort in Treuen jetzt in Plauen.

Neun Goldbeck-Mitarbeiter vom Unternehmensstandort in Treuen haben einen Arbeitseinsatz bei der Plauener Tafel absolviert. Anlass war der Goldbeck Social Day am Mittwoch. Einen Tag lang unterstützte das Goldbeck-Team die Tafelmitarbeiter in der Küche, der Kleiderkammer und bei der Lebensmittelausgabe. Nach dem Motto „Soziale Verantwortung...