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Foto: Ellen Liebner
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Plauen
Goldbeck-Team packt bei der Plauener Tafel mit an
Von Ellen Liebner
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Einen besonderen Arbeitstag erlebten Mitarbeiter vom Firmenstandort in Treuen jetzt in Plauen.

Neun Goldbeck-Mitarbeiter vom Unternehmensstandort in Treuen haben einen Arbeitseinsatz bei der Plauener Tafel absolviert. Anlass war der Goldbeck Social Day am Mittwoch. Einen Tag lang unterstützte das Goldbeck-Team die Tafelmitarbeiter in der Küche, der Kleiderkammer und bei der Lebensmittelausgabe. Nach dem Motto „Soziale Verantwortung...
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