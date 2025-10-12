Grippe, Corona und Co.: So ist die Lage im Vogtland

Vielerorts im Landkreis schniefen und husten die Menschen. Ist die erste Grippewelle da? Wie das Gesundheitsamt die Situation einschätzt.

Pünktlich zum Start der kalten Jahreszeit schnupft und hustet auch das Vogtland. Mit dem Herbstbeginn und der kühlen und feuchten Witterung wandern Infektionen von einem zum anderen. Doch noch verläuft die Grippewelle mehr als milde, wie das Gesundheitsamt auf Nachfrage der „Freien Presse“ meldet.