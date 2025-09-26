Große Schlauchhaspel herrenlos auf der Autobahn 72 bei Pirk entdeckt

Die Polizei sucht den Besitzer. Die Herkunft der Trommel zum Aufrollen von Schläuchen ist noch offen.

Einen ungewöhnlichen Fund haben Beamte der Autobahnpolizei auf der Pirker Brücke der A 72 bei Weischlitz sichergestellt. Sie erhielten einen Hinweise am Dienstag, 23. September, auf eine sogenannte Schlauchhaspel. Mit dem Objekt lassen sich Schläuche aufrollen. Die Haspel wies ein so großes Format auf, dass Baufirmen oder sogar eine Feuerwehr...