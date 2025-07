Großeinsatz der Polizei im Vogtland rettet 75-jährigen Vermissten aus Weischlitz

Der Mann war aus dem Pflegeheim am Gärtnereiweg verschwunden. Die Polizei setzte auch Suchhunde ein. Wo die den Senior aufspürten.

Bei einem Großeinsatz der Polizei ist ein 75-jähriger Vermisster aus Weischlitz am Samstagabend wieder aufgefunden worden. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilt, meldeten die Mitarbeiter eines Pflegeheims am Gärtnereiweg am frühen Nachmittag den betagten und körperlich eingeschränkten Mann als vermisst. Es begann eine aufwendige Suche,...