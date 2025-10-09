Großeinsatz im Parkhotel Plauen: Fünf Gäste mit Rauchvergiftung – Polizei ermittelt möglichen Zusammenhang zu weiterem Brand

Brandstiftung ist nach Polizeiangaben der mutmaßliche Grund für den Ausbruch eines Feuers in der Nacht zum Donnerstag im Parkhotel Plauen. Fünf Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen.

Weil im Parkhotel an der Plauener Rädelstraße ein Brand ausgebrochen war, sind am Donnerstag gegen zwei Uhr die Feuerwehren alarmiert worden. Das Feuer war in einem Hotelzimmer in der ersten Etage entstanden. Laut Polizei und Rettungszweckverband wurden zehn Hotelgäste aus dem Gebäude gerettet. Fünf davon brachte man mit Verdacht auf...