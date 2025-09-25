Großer Herbstmarkt in Altensalz: Bis zu 3000 Besucher erwartet

Plauen
Zum Erntedank-Wochenende in Altensalz bietet die Kirchgemeinde ein umfangreiches Programm. Was die Besucher alles erwartet.
Am Sonntag verwandelt sich ganz Altensalz in einzigen großen Herbstmarkt. Die Kirchgemeinde Theuma-Altensalz, die nicht nur den Markt, sondern ein ganzes Erntedank-Wochenende gestaltet, hat mehr als 50 Standbetreiber zum Mitmachen gewonnen. Neben Direktvermarktern, Handwerkern und kreativen Angeboten kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz. Zum...
