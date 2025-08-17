Großer Konzertabend im Plauener Parktheater

Knapp 200 Mitwirkende standen am Samstag auf der Bühne im Plauener Stadtpark. Es erklangen bekannte Filmmelodien.

Knapp 200 Mitwirkende haben am Samstagabend den Konzertabend im Plauener Parktheater gestaltet. Neben der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach waren auch die Singakademien aus Plauen, Gera und Chemnitz sowie der Mädchenchor Rutheneum auf der Bühne im Plauener Stadtpark in Aktion. Außerdem wirkten in dem Programm die Solisten Isabella Gantner...