Regionale Nachrichten und News
  • Großes Herbstkonzert in Laurentiuskirche Elsterberg bietet Musik von Barock bis zur Gegenwart

Plauen
Großes Herbstkonzert in Laurentiuskirche Elsterberg bietet Musik von Barock bis zur Gegenwart
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Kirchenchor, Plauener Singakademie sowie das Collegium musicum aus Greiz führen ein facettenreiches Programm auf. Was zu erwarten ist.

Kirchenmusikerin Sarah Stamboltsyan verspricht, das facettenreiche Programm des Herbstkonzertes am Samstag, 18. Oktober, ab 17 Uhr in der Laurentiuskirche Elsterberg werde beim Publikum keine Wünsche offen lassen. Chor-, Orchester- und Kammermusik unter anderem von John Rutter, Felix Mendelssohn Bartholdy und Tomaso Albinoni umspannt die Zeit und...
