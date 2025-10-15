Großes Herbstkonzert in Laurentiuskirche Elsterberg bietet Musik von Barock bis zur Gegenwart

Plauen
Kirchenchor, Plauener Singakademie sowie das Collegium musicum aus Greiz führen ein facettenreiches Programm auf. Was zu erwarten ist.
Kirchenmusikerin Sarah Stamboltsyan verspricht, das facettenreiche Programm des Herbstkonzertes am Samstag, 18. Oktober, ab 17 Uhr in der Laurentiuskirche Elsterberg werde beim Publikum keine Wünsche offen lassen. Chor-, Orchester- und Kammermusik unter anderem von John Rutter, Felix Mendelssohn Bartholdy und Tomaso Albinoni umspannt die Zeit und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.