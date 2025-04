Grund für Brand einer Laube in Plauen steht nun fest

In der Schrebergartenanlage An der Linde war am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Auch einen Schuppen im Nachbargrundstück hatte es erwischt.

Am Samstagabend hatte eine heller Feuerschein den Himmel im Plauener Süden erleuchtet. In der Gartenanlage An der Linde an der Meßbacher Straße waren eine Laube und ein Schuppen auf dem Nachbargrundstück in Brand geraten. Drei Stunden brauchten die Kameraden verschiedener Feuerwehren, um die Situation in den Griff zu bekommen.