Windkraftanlagen nahe Pausa. Rosenbach möchte keine solchen Anlagen auf kommunalem Gebiet.
Windkraftanlagen nahe Pausa. Rosenbach möchte keine solchen Anlagen auf kommunalem Gebiet. Bild: Simone Zeh
Windkraftanlagen nahe Pausa. Rosenbach möchte keine solchen Anlagen auf kommunalem Gebiet.
Windkraftanlagen nahe Pausa. Rosenbach möchte keine solchen Anlagen auf kommunalem Gebiet. Bild: Simone Zeh
Plauen
Grundsatzbeschluss in Rosenbach: Gemeinde will keine Windräder
Von Simone Zeh
Der Gemeinderat hat sich gegen Windräder auf kommunalen Flächen positioniert. Doch der Beschluss hat einen Haken.

Die Gemeinde Rosenbach will keine kommunalen Flächen für die Errichtung von Windkraftanlagen zur Verfügung stellen. Das hat jetzt der Gemeinderat in einem Grundsatzbeschluss festgelegt. Drei Dinge umfasst dieser Beschluss.
