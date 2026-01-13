MENÜ
Gunnar Gemeinhardt ist kein Kreistagsmitglied mehr.
Gunnar Gemeinhardt ist kein Kreistagsmitglied mehr. Bild: Ellen Liebner
Gunnar Gemeinhardt ist kein Kreistagsmitglied mehr.
Plauen
Gunnar Gemeinhardt verlässt Vogtland-Kreistag
Von Ulrich Riedel
Das Kreisparlament plädierte einstimmig für den Rückzug des Plaueners. Wer das Mandat der Neuen Perspektive Vogtland übernimmt, ist noch ungewiss.

Der Plauener Kommunalpolitiker Gunnar Gemeinhardt scheidet aus dem Kreistag des Vogtlandkreises aus. In seiner jüngsten Sitzung folgte der Kreistag einstimmig dem Wunsch des 62-Jährigen, sein Mandat niederzulegen, da er seit Oktober als Bauleiter in Leipzig tätig ist und wochentags dort auch wohnt. An Kreistags- und Ausschusssitzungen könne er...
