Gunnar Gemeinhardt verlässt Vogtland-Kreistag

Das Kreisparlament plädierte einstimmig für den Rückzug des Plaueners. Wer das Mandat der Neuen Perspektive Vogtland übernimmt, ist noch ungewiss.

Der Plauener Kommunalpolitiker Gunnar Gemeinhardt scheidet aus dem Kreistag des Vogtlandkreises aus. In seiner jüngsten Sitzung folgte der Kreistag einstimmig dem Wunsch des 62-Jährigen, sein Mandat niederzulegen, da er seit Oktober als Bauleiter in Leipzig tätig ist und wochentags dort auch wohnt. An Kreistags- und Ausschusssitzungen könne er...