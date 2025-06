Gut besuchter Auftakt des Plauener Orgelsommers

Bis zum 25. September gibt es jeden Donnerstagmittag ein Kurzkonzert. Den Auftakt übernahmen Matthias Krüger (Trompete) und Heiko Brosig (Orgel)

Furioser Auftakt der diesjährigen Reihe der sommerlich-mittäglichen Kurzkonzerte in der Plauener Johanniskirche: Als am Donnerstagmittag das erste Konzert 2025 stattfand, war das Gotteshaus wieder gut gefüllt. Am Ende gab es für Matthias Krüger (Trompete) und Heiko Brosig (Orgel) vom Publikum stehenden Applaus. Der Orgelsommer in Plauen...