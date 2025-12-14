MENÜ
  • Gute Nachrichten für Autofahrer in Plauen: Zwei große Straßenbaustellen stehen vor der Fertigstellung

Der Baustellenreport wird kürzer. Nächste Wochen gibt es zwei Straßenfreigaben.
Der Baustellenreport wird kürzer. Nächste Wochen gibt es zwei Straßenfreigaben.
Plauen
Gute Nachrichten für Autofahrer in Plauen: Zwei große Straßenbaustellen stehen vor der Fertigstellung
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere Monate waren sowohl die Falkensteiner Landstraße als auch die Goethestraße voll gesperrt. Dort wurden die Fahrbahnen saniert. Nun ist eine Ende in Sicht.

Zwei Verkehrsfreigaben in einer Woche: Kurz vor Weihnachten können sich Autofahrer in Plauen gleich doppelt freuen. In der kommenden Woche sollen zwei große Baustellen beendet werden.
