Gute Nachrichten für Autofahrer in Plauen: Zwei große Straßenbaustellen stehen vor der Fertigstellung

Plauen
Mehrere Monate waren sowohl die Falkensteiner Landstraße als auch die Goethestraße voll gesperrt. Dort wurden die Fahrbahnen saniert. Nun ist eine Ende in Sicht.
Zwei Verkehrsfreigaben in einer Woche: Kurz vor Weihnachten können sich Autofahrer in Plauen gleich doppelt freuen. In der kommenden Woche sollen zwei große Baustellen beendet werden.
