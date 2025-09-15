Guter Sound, aber was ist mit den Texten los? Wie die teure Technik im Plauener Parktheater jetzt besser werden soll

Plauen
Die Stadt hatte im Sommer für über 400.000 Euro neue Licht- und Tontechnik für die Freiluft-Bühne im Stadtpark und die Festhalle angeschafft. Befriedigend ist das Ergebnis bislang noch nicht.
An der neuen, teuren Beschallungstechnik im Parktheater soll weiter gefeilt werden. Das sagte Kulturbürgermeister Tobias Kämpf (CDU) im jüngsten Fachausschuss des Stadtrates auf Nachfrage. Denn aktuell sei die Situation teils nicht befriedigend. Ob beim Open-Air-Musical „Der Medicus“ des Theaters Plauen-Zwickau oder zum Beispiel beim...
