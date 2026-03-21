Häufung von Gleisbett-Unfällen in Plauen: Was die Statistik verrät und was dennoch Rätsel aufgibt

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Fast immer sind es Pkw, am 12. Februar landete jedoch ein Lkw an der Haltestelle Suttenwiese im Gleisbett der Straßenbahn. Ein Bergungsunternehmen kam zum Einsatz.
Fast immer sind es Pkw, am 12. Februar landete jedoch ein Lkw an der Haltestelle Suttenwiese im Gleisbett der Straßenbahn. Ein Bergungsunternehmen kam zum Einsatz. Foto: Ellen Liebner/Archiv
Ein Tesla ist am 7. Februar von der Reichenbacher Straße abgekommen und im Gleisbett steckengeblieben. Der Straßenbahnverkehr musste für eine Stunde unterbrochen werden.
Ein Tesla ist am 7. Februar von der Reichenbacher Straße abgekommen und im Gleisbett steckengeblieben. Der Straßenbahnverkehr musste für eine Stunde unterbrochen werden. Foto: Ellen Liebner
Dieses Verkehrszeichen hat eine klare Botschaft und gibt zugleich Rätsel auf: Die StVO kennt es nicht, doch es steht in Plauen auf der Neuen Elsterbrücke stadteinwärts.
Dieses Verkehrszeichen hat eine klare Botschaft und gibt zugleich Rätsel auf: Die StVO kennt es nicht, doch es steht in Plauen auf der Neuen Elsterbrücke stadteinwärts. Foto: Ulrich Riedel
Fast immer sind es Pkw, am 12. Februar landete jedoch ein Lkw an der Haltestelle Suttenwiese im Gleisbett der Straßenbahn. Ein Bergungsunternehmen kam zum Einsatz.
Fast immer sind es Pkw, am 12. Februar landete jedoch ein Lkw an der Haltestelle Suttenwiese im Gleisbett der Straßenbahn. Ein Bergungsunternehmen kam zum Einsatz. Foto: Ellen Liebner/Archiv
Ein Tesla ist am 7. Februar von der Reichenbacher Straße abgekommen und im Gleisbett steckengeblieben. Der Straßenbahnverkehr musste für eine Stunde unterbrochen werden.
Ein Tesla ist am 7. Februar von der Reichenbacher Straße abgekommen und im Gleisbett steckengeblieben. Der Straßenbahnverkehr musste für eine Stunde unterbrochen werden. Foto: Ellen Liebner
Dieses Verkehrszeichen hat eine klare Botschaft und gibt zugleich Rätsel auf: Die StVO kennt es nicht, doch es steht in Plauen auf der Neuen Elsterbrücke stadteinwärts.
Dieses Verkehrszeichen hat eine klare Botschaft und gibt zugleich Rätsel auf: Die StVO kennt es nicht, doch es steht in Plauen auf der Neuen Elsterbrücke stadteinwärts. Foto: Ulrich Riedel
Plauen
Häufung von Gleisbett-Unfällen in Plauen: Was die Statistik verrät und was dennoch Rätsel aufgibt
Von Ulrich Riedel
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Falsche Navi-Anweisungen, schlechte Sicht, Alkohol am Steuer, zu wenig Ortskenntnis: Autos geraten aus verschiedenen Gründen ins Gleisbett der Straßenbahn. Die Ursachensuche gestaltet sich schwierig.

In Plauen geraten immer wieder Fahrzeuge ins Gleisbett der Straßenbahn, bleiben dort stecken und kommen ohne fremde Hilfe nicht mehr heraus. Neben Beschädigungen an den gestrandeten Autos und Ärger um die Bergung kommt es zu Zeitverzug im Straßenbahnnetz – und damit zu verständlichem Frust bei Straßenbahn-Kundschaft und -Belegschaft....
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