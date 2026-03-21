Häufung von Gleisbett-Unfällen in Plauen: Was die Statistik verrät und was dennoch Rätsel aufgibt

Plauen
Falsche Navi-Anweisungen, schlechte Sicht, Alkohol am Steuer, zu wenig Ortskenntnis: Autos geraten aus verschiedenen Gründen ins Gleisbett der Straßenbahn. Die Ursachensuche gestaltet sich schwierig.
In Plauen geraten immer wieder Fahrzeuge ins Gleisbett der Straßenbahn, bleiben dort stecken und kommen ohne fremde Hilfe nicht mehr heraus. Neben Beschädigungen an den gestrandeten Autos und Ärger um die Bergung kommt es zu Zeitverzug im Straßenbahnnetz – und damit zu verständlichem Frust bei Straßenbahn-Kundschaft und -Belegschaft....
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