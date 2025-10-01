Handschellen klicken in Plauen: 20-Jähriger muss nach Telefonbetrug hinter Gitter

Plauen
Eine Plauenerin soll per Schockanruf um Geld gebracht werden. Wie die Polizei vorgegangen ist.
Die Polizei hat am Freitag, 26. September, in Plauen einen 20-jährigen mutmaßlichen Betrüger festgenommen. Laut Polizei hatte eine Frau eine Seniorin angerufen und sich als Staatsanwältin ausgegeben, um sie um ihr Erspartes zu bringen. Die Anruferin behauptete, die Tochter der Seniorin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse...
