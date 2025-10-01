Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Handschellen klicken in Plauen: 20-Jähriger muss nach Telefonbetrug hinter Gitter

Handschellen klickten in Plauen.
Handschellen klickten in Plauen. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Handschellen klickten in Plauen.
Handschellen klickten in Plauen. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Plauen
Handschellen klicken in Plauen: 20-Jähriger muss nach Telefonbetrug hinter Gitter
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Plauenerin soll per Schockanruf um Geld gebracht werden. Wie die Polizei vorgegangen ist.

Die Polizei hat am Freitag, 26. September, in Plauen einen 20-jährigen mutmaßlichen Betrüger festgenommen. Laut Polizei hatte eine Frau eine Seniorin angerufen und sich als Staatsanwältin ausgegeben, um sie um ihr Erspartes zu bringen. Die Anruferin behauptete, die Tochter der Seniorin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
29.09.2025
1 min.
Ertappt in Plauen - mit Diebesgut, Pfefferspray und einem Messer in den Taschen
Zwei Männer wurden in Plauen von der Polizei festgenommen.
Die Polizei hat nach einem Tipp zwei Männer gefasst. Was dem Duo vorgeworfen wird.
Lutz Kirchner
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
30.09.2025
1 min.
Seniorin in Plauen um 15.000 Euro betrogen
Eine ältere Frau in Plauen wurde um eine erhebliche Geldsumme gebracht.
Die Betrüger wendeten die so genannte Unfallmasche an. Wie sie dabei vorgingen.
Lutz Kirchner
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel