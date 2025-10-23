Happy End im Ringen um die leitende Stelle im Kunstmuseum Erich Ohser in Plauen

Sarah Kühnel leitet jetzt die Galerie e.o.plauen. Seit 2021 arbeitet sie dort – erst als wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann als Chefin auf Zeit.

Die Galerie e.o.plauen in der Nobelstraße, hat mit der Museologin Sarah Kühnel (34) eine neue Leiterin gefunden. Über die Personalie informierte Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) jetzt im Plauener Stadtrat. Vorausgegangen war ein zähes Ringen um die Besetzung der Stelle. Zuletzt hatte der designierte Galerist Hans-Diether Dörfler...