  • Happy End im Ringen um die leitende Stelle im Kunstmuseum Erich Ohser in Plauen

Sarah Kühnel präsentiert eine Seltenheit – ein Ölgemälde von Erich Ohser.
Sarah Kühnel präsentiert eine Seltenheit – ein Ölgemälde von Erich Ohser.
Plauen
Happy End im Ringen um die leitende Stelle im Kunstmuseum Erich Ohser in Plauen
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sarah Kühnel leitet jetzt die Galerie e.o.plauen. Seit 2021 arbeitet sie dort – erst als wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann als Chefin auf Zeit.

Die Galerie e.o.plauen in der Nobelstraße, hat mit der Museologin Sarah Kühnel (34) eine neue Leiterin gefunden. Über die Personalie informierte Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) jetzt im Plauener Stadtrat. Vorausgegangen war ein zähes Ringen um die Besetzung der Stelle. Zuletzt hatte der designierte Galerist Hans-Diether Dörfler...
