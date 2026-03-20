Heiligabend-Attacke in Elsterberg: Verdächtiger ermittelt

Zeugenhinweise führten zur Identifizierung eines damals 23-Jährigen, der einen 42-Jährigen verletzt haben soll. Was geschehen ist.

Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen ermitteln, der am 24. Dezember vorigen Jahres in Elsterberg einen 42-Jährigen verletzt haben soll. Das teilte die Polizei am Freitag, 20. März, mit. Zwei Männer hatten am 24. Dezember gegen 3.45 Uhr Klingelstreiche gespielt. Einer griff den 42-Jährigen, der sie zur Rede stellen wollte, an und verletzte...