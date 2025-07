Hier sind die Leseratten los: Ansturm auf neues Literaturcafé in Plauen – „Ich habe schon lange auf so etwas gewartet“

Die Premiere des ersten Literaturcafés in Plauen war ein voller Erfolg. Was sich die Vogtländer und Initiatorin für die Zukunft wünschen. Und wieso schon mit weiteren Sonderveranstaltungen geliebäugelt wird.

So ein Literaturcafé hat Plauen gefehlt. „Ich habe schon lange auf so etwas gewartet, denn ich hatte mal ein sehr interessantes englisches Buch gelesen, in dem es auch um eine Bücherei mit einem Café ging, in dem sich die Leute getroffen haben“, sagt Christina Schubert. Vor wenigen Tagen hatte das erste Literaturcafé im Plauener Eiscafé...