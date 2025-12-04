Hier werden Adventskränze zum Hingucker: Plauener Geschäft präsentiert außergewöhnliche Kreationen

Nicht alle Jahre wieder, sondern alle Jahre neu und anders gestaltet Carolin Brandel ihre kreativen Adventskränze. Was es dieses Mal zu entdecken gibt.

Carolin Brandel aus dem Plauener Floristikgeschäft „Blume kreativ“ hat auch in diesem Jahr wieder fünf außergewöhnliche Adventskränze gestaltet. Die Aktion hat Tradition in dem Geschäft und viele Kunden lassen sich jedes Jahr gern aufs Neue von den Einfällen überraschen. Gut zweieinhalb Stunden benötigte die Floristin, um 28 große... Carolin Brandel aus dem Plauener Floristikgeschäft „Blume kreativ“ hat auch in diesem Jahr wieder fünf außergewöhnliche Adventskränze gestaltet. Die Aktion hat Tradition in dem Geschäft und viele Kunden lassen sich jedes Jahr gern aufs Neue von den Einfällen überraschen. Gut zweieinhalb Stunden benötigte die Floristin, um 28 große...