Hochstimmung zum Starkbierfest im Vogtland: „Wollt ihr die Resi nass sehen?“

Die Spaß-Company vom Trogisten-Vaschings-Fergnügen (TVF) lockte am Samstag zu einer feuchtfröhlichen Bier-Sause in die Plauener Festhalle. „Rathauselektriker“ Lutz Reinhardt las der Obrigkeit gehörig die Leviten.

Als die Lichter der Schausteller vom Rummelplatz am Samstagabend durch die Frontverglasung ins Foyer der Plauener Festhalle blinkerten, standen die Protagonisten des Starkbierfestes bereit. In gewohnter Manier marschierten die Programmmacher vom Trogisten-Vaschings-Fergnügen (TVF) mit viel Getöse und Tamtam in den Saal ein. Für den ersten Wumms...