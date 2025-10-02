Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Hof ist ein Paar am Dienstag festgenommen worden.
Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Plauen
Hof: Paar wegen sexuellen Handlungen vor Kindern festgenommen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
In einem Park im oberfränkischen Hof hatte ein Paar öffentlich Sex. Kinder bemerkten die Szene und ließen die Polizei rufen.

Zwei 13-jährige Mädchen sind am Dienstagnachmittag unfreiwillig Zeuginnen einer freizügigen Szene geworden. Sie entdeckten in einer Parkanlage an der Saale ein Paar, das öffentlich Sex hatte. Laut des Polizeipräsidiums Oberfranken wandten sie sich an eine vorbeikommende Personengruppe. Diese verständigte den Notruf.
