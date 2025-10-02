Hof: Paar wegen sexuellen Handlungen vor Kindern festgenommen

In einem Park im oberfränkischen Hof hatte ein Paar öffentlich Sex. Kinder bemerkten die Szene und ließen die Polizei rufen.

Zwei 13-jährige Mädchen sind am Dienstagnachmittag unfreiwillig Zeuginnen einer freizügigen Szene geworden. Sie entdeckten in einer Parkanlage an der Saale ein Paar, das öffentlich Sex hatte. Laut des Polizeipräsidiums Oberfranken wandten sie sich an eine vorbeikommende Personengruppe. Diese verständigte den Notruf.