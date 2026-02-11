MENÜ
Die Polizei in Hof ermittelt in einem ungewöhnlichen Fall.
Die Polizei in Hof ermittelt in einem ungewöhnlichen Fall. Bild: Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei in Hof ermittelt in einem ungewöhnlichen Fall.
Die Polizei in Hof ermittelt in einem ungewöhnlichen Fall. Bild: Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Plauen
Polizei ermittelt: Kinder zündeln in Hofer Kirche
Redakteur
Von Lutz Kirchner
In Hof kam es zu einem ungewöhnlichen Fall: Zwei Kinder sollen in einer Kirche eine Altardecke angezündet haben. Die Ermittlungen laufen.

Zwei Jungen im Alter von elf und zwölf Jahren sollen in den vergangenen Tagen in der Marienkirche an der Lorenzstraße in Hof Feuer gelegt haben. Dabei wurden Opferkerzen beschädigt und eine Altardecke in Brand gesetzt, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Die Polizei konnte die Kinder als Tatverdächtige ermitteln. Die Kriminalpolizei...
