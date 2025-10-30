Holbeinstraße in Plauen nach schwerem Lkw-Unfall wieder in beide Richtungen befahrbar

Plauen
Einigen dürfte es schon aufgefallen sein – jetzt bestätigt es die Stadt: Die Holbeinstraße ist überraschenderweise wieder in beide Richtungen befahrbar. Eine Einschränkung gibt es dennoch.
Nach dem schweren Lkw-Unfall von Ende September ist die Holbeinstraße in Plauen wieder auf beiden Fahrspuren nutzbar. Auf „Freie Presse“-Anfrage erklärte die Stadt Plauen, dass der Verkehr im betroffenen Abschnitt zwischen Betonwerk und der sogenannten Panzerbrücke in beide Richtungen rollen darf. Es gibt jedoch eine Einschränkung: Statt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.