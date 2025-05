Holzlaster brennt auf der A 72 aus: Erhebliche Behinderungen in Richtung Bayern

Ein Unfall sorgte am Mittwochmorgen für Stau am Dreieck Hochfranken.

Ein mit Holz beladener Sattelzug ist am Mittwochmorgen auf der A72 nahe Feilitzsch in Brand geraten, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Kurz nach 6 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Polizei in Bayreuth ein. Der Lkw, dessen 40-jähriger Fahrer aus Lettland noch geistesgegenwärtig den Standstreifen erreichte, geriet in Vollbrand,...