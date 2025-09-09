„Hüllenlos schön“: Fotoclub Vogtland stellt Aktfotografien im Leubnitzer Schloss aus

Der Fotoclub Vogtland zeigt im Kreuzgewölbe des Schlosses Leubnitz bis 2. November Aktfotografien. Die Vorsitzende des Schlossfördervereins hat sich dafür ausdrücklich auch männliche Akte gewünscht.

Meist sind es Frauen, die für Aktfotografie gewählt werden. Im Schloss Leubnitz sind in der neuen Schau auch männliche Akte zu sehen. „Es war mein Wunsch an den Fotoclub Vogtland, dass in der Ausstellung auch mal ein männliches Aktfoto dabei ist“, sagt Ursula Klebert, Vorsitzende des Fördervereins Freunde des Schlosses Leubnitz. Ihrem...