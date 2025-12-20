MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fitch, ein zwölfjähriger Beagle, trägt ganz vorbildlich einen Maulkorb.
Fitch, ein zwölfjähriger Beagle, trägt ganz vorbildlich einen Maulkorb. Bild: Ellen Liebner
Fitch, ein zwölfjähriger Beagle, trägt ganz vorbildlich einen Maulkorb.
Fitch, ein zwölfjähriger Beagle, trägt ganz vorbildlich einen Maulkorb. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Hunde auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Sind sie erlaubt?
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Gassi-Runde noch auf den Weihnachtsmarkt – was sollte man beachten, wenn man in Plauen den Vierbeiner mitnehmen will?

Vierbeiner auf dem Weihnachtsmarkt: Manche können nicht ohne ihren felligen Begleiter, andere stören sich an der Präsenz von Hunden in der Menschenmenge. Jetzt berichteten Hundebesitzer, dass Sicherheitskräfte sie vom winterlichen Markttreiben in Plauen verwiesen hätten. Hunde seien in der Menschenmenge nicht erlaubt, so das Argument. Stimmt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.12.2025
8 min.
Erzgebirgskrimi: Ab Weihnachten geht’s weiter - doch hinter den Kulissen steigt der Kostendruck
 6 Bilder
Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler und Teresa Weißbach als Försterin Saskia Bergelt während Dreharbeiten zum 16. Erzgebirgskrimi in Schneeberg.
Im neuen Jahr sollen drei neue Erzgebirgskrimis gezeigt und drei neue gedreht werden; der erste neue Film steht auch bald in der ZDF-Mediathek. Auf den ersten Blick läuft‘s also rund, auf den zweiten Blick kneift auch hier der Kostendruck, sodass erstmals zwei Filme parallel gedreht werden. Was das heißt, wer künftig neben Kommissar Winkler ermitteln soll, was mit der Försterin wird und ob am Horizont das Ende der Reihe aufzieht, darüber spricht Produzent Rainer Jahreis im Interview.
Katharina Leuoth
19:27 Uhr
4 min.
Plauenerin ruft zum stillen Protest gegen Tier-Nummern im Weihnachtszirkus auf: „Warum reicht keine Show mit Artisten?“
Sophie Weprajetzky mit Hund Jasper. Der Vierbeiner gab viele Denkanstöße in Sachen Tierwohl, sagt die Plauenerin.
Am Samstag lädt der Plauener Weihnachtszirkus in Kauschwitz zu seiner großen Galapremiere. Vorab wollen sich Tierschützer zum friedlichen Protest versammeln. Worum es den Demonstranten konkret geht.
Claudia Bodenschatz
13:37 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 20.12.2025
 8 Bilder
Der humanoide Roboter "Optimus" von Tesla verteilt bei seiner Vorstellung in Berlin Popcorn.
29.11.2025
4 min.
Plauener Weihnachtsmarkt im Preis-Check: Was müssen Besucher für Roster, Glühwein und gebrannte Mandeln bezahlen?
Backfisch im Doppelbrötchen aus Magwitz für sechs Euro ließen sich am Freitag Susann Teuchert und Emelie Krannich (rechts) schmecken.
Das Imbiss-Angebot auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt ist abwechslungsreich – egal ob herzhaft oder süß, warm oder kalt. Doch wie sieht es mit den Kosten aus, müssen Besucher mehr Geld ausgeben als im Vorjahr? Die „Freie Presse“ hat den Test gemacht.
Bernd Jubelt
17.12.2025
4 min.
Hausärztin aus dem Vogtland geht in Rente ohne Nachfolger: „Ich wollte meine Praxis verschenken, aber keiner nimmt sie“
„Das sind tolle Mitarbeiterinnen“, sagt Allgemeinärztin Karina Opitz (Mitte) über ihr Team. Dazu gehören bis Jahresende auch Birgit Schönfelder-Escher (links) und Angela Seidel.
Zwei Ärztinnen hören zu Jahresende in Auerbach auf. Ein Teil der 1300 Patienten von Allgemeinmedizinerin Karina Opitz sucht einen neuen Hausarzt. Der Ärztemangel im Göltzschtal wird spürbar.
Cornelia Henze
13:32 Uhr
2 min.
Biathletin Preuß läuft in Verfolgung auf Rang elf
Franziska Preuß zeigt eine starke Schießleistung in der Verfolgung. (Archivbild)
Franziska Preuß ist nach ihrer Zwangspause noch nicht bei 100 Prozent. Aber die Bayerin kommt in der Olympia-Saison der Biathleten langsam in Schwung.
Mehr Artikel