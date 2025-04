Hunderte Teilnehmer bei Ostermarsch für Frieden in Plauen: „Wir hätten uns mehr gewünscht“

In Plauen demonstrierten am Samstag Menschen für Frieden. Mit klaren Botschaften und einem Appell an die Politik. Was sie fordern und warum sich die Initiatoren des Ostermarschs nicht ganz zufrieden zeigten.

Unter dem Motto „Gebt dem Frieden eine Chance" haben sich am Karsamstag hunderte Menschen zu einem Ostermarsch am Plauener Wende-Denkmal versammelt. Zu dem Demonstrationszug mit anschließender Mahnwache vor dem Landratsamt hatte die Friedensaktion-Plauen-Vogtland aufgerufen, ein überparteiliches Bündnis, welches sich 2024 gegründet hat.