„Ich liebe den Osten“: Trucker-Legende aus Bayern zieht im Vogtland die Blicke auf sich

3000 Besucher haben das 2. Truckertreffen auf dem Gelände der Werner-Poller-Stiftung in Plauen erlebt. Mittendrin ein Mann und sein Scania, der in der Szene bekannt ist wie ein bunter Hund.

Obwohl er erst am Samstagmittag eintraf, bekam er den besten Platz auf dem Gelände der Werner-Poller-Stiftung in der Plauener Innenstadt. Obwohl sein Truck schon 19 Jahre alt ist, war seine Scania-Maschine der Star beim Jubiläumsfest der vor 100 Jahren in Ellefeld gegründeten Poller-Spedition. Und obwohl er schon mit seinen 72 Jahren Rentner...