Idee gegen Lehrermangel an Oberschule im Vogtland: „Warum führen wir keinen ‚kleinen Grenzverkehr‘ ein?“

Plauen
An der Oberschule Pausa fällt fast jede fünfte Unterrichtsstunde aus. Was tun? Vorschläge gibt es viele – einer davon überraschte beim Besuch von Sachsens Bildungsminister.
Vermutlich war das Treffen in der Oberschule Pausa am Mittwoch der kniffligste von drei Vogtland-Terminen für Sachsens Bildungsminister Conrad Clemens (CDU) an diesem Tag. Nachdem er die Sternwarte in Geilsdorf und das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth besichtigt hatte, machte er auf Einladung des Landtagsabgeordneten Jörg Schmidt (CDU)...
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