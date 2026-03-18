Idee gegen Lehrermangel an Oberschule im Vogtland: „Warum führen wir keinen ‚kleinen Grenzverkehr‘ ein?“

An der Oberschule Pausa fällt fast jede fünfte Unterrichtsstunde aus. Was tun? Vorschläge gibt es viele – einer davon überraschte beim Besuch von Sachsens Bildungsminister.

Vermutlich war das Treffen in der Oberschule Pausa am Mittwoch der kniffligste von drei Vogtland-Terminen für Sachsens Bildungsminister Conrad Clemens (CDU) an diesem Tag. Nachdem er die Sternwarte in Geilsdorf und das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth besichtigt hatte, machte er auf Einladung des Landtagsabgeordneten Jörg Schmidt (CDU)... Vermutlich war das Treffen in der Oberschule Pausa am Mittwoch der kniffligste von drei Vogtland-Terminen für Sachsens Bildungsminister Conrad Clemens (CDU) an diesem Tag. Nachdem er die Sternwarte in Geilsdorf und das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth besichtigt hatte, machte er auf Einladung des Landtagsabgeordneten Jörg Schmidt (CDU)...