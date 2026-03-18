Idee gegen Lehrermangel an Oberschule im Vogtland: „Warum führen wir keinen ‚kleinen Grenzverkehr‘ ein?“

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Elternsprecherin Manuela Wude diskutierte mit Lehrern, Schülern und den Vertretern der Politik über die Situation an der Oberschule Pausa.
Elternsprecherin Manuela Wude diskutierte mit Lehrern, Schülern und den Vertretern der Politik über die Situation an der Oberschule Pausa. Foto: Ellen Liebner
Bildungsminister Conrad Clemens (Mitte) miz Schulleiter Sebastian Herda (links) und Landtagsabgeordnetem Jörg Schmidt.
Bildungsminister Conrad Clemens (Mitte) miz Schulleiter Sebastian Herda (links) und Landtagsabgeordnetem Jörg Schmidt. Foto: Ellen Liebner
Die Zehntklässlerinnen Liska Dreyhaupt (lins) und Edwine Pissor sind Schulsprecherinnen.
Die Zehntklässlerinnen Liska Dreyhaupt (lins) und Edwine Pissor sind Schulsprecherinnen. Foto: Ellen Liebner
Im Falle von Lysanne Weigelt, der stellvertretenden Schulleiterin, passt die Oberschule wie der Topf auf den Deckel. Sie lernte früher selbst an der Pestalozzistraße und zog der Liebe wegen nach dem Studium wieder in die Kleinstadt.
Im Falle von Lysanne Weigelt, der stellvertretenden Schulleiterin, passt die Oberschule wie der Topf auf den Deckel. Sie lernte früher selbst an der Pestalozzistraße und zog der Liebe wegen nach dem Studium wieder in die Kleinstadt. Foto: Ellen Liebner
Die Oberschule Pausa.
Die Oberschule Pausa. Foto: Ellen Liebner
Elternsprecherin Manuela Wude diskutierte mit Lehrern, Schülern und den Vertretern der Politik über die Situation an der Oberschule Pausa.
Elternsprecherin Manuela Wude diskutierte mit Lehrern, Schülern und den Vertretern der Politik über die Situation an der Oberschule Pausa. Foto: Ellen Liebner
Bildungsminister Conrad Clemens (Mitte) miz Schulleiter Sebastian Herda (links) und Landtagsabgeordnetem Jörg Schmidt.
Bildungsminister Conrad Clemens (Mitte) miz Schulleiter Sebastian Herda (links) und Landtagsabgeordnetem Jörg Schmidt. Foto: Ellen Liebner
Die Zehntklässlerinnen Liska Dreyhaupt (lins) und Edwine Pissor sind Schulsprecherinnen.
Die Zehntklässlerinnen Liska Dreyhaupt (lins) und Edwine Pissor sind Schulsprecherinnen. Foto: Ellen Liebner
Im Falle von Lysanne Weigelt, der stellvertretenden Schulleiterin, passt die Oberschule wie der Topf auf den Deckel. Sie lernte früher selbst an der Pestalozzistraße und zog der Liebe wegen nach dem Studium wieder in die Kleinstadt.
Im Falle von Lysanne Weigelt, der stellvertretenden Schulleiterin, passt die Oberschule wie der Topf auf den Deckel. Sie lernte früher selbst an der Pestalozzistraße und zog der Liebe wegen nach dem Studium wieder in die Kleinstadt. Foto: Ellen Liebner
Die Oberschule Pausa.
Die Oberschule Pausa. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Idee gegen Lehrermangel an Oberschule im Vogtland: „Warum führen wir keinen ‚kleinen Grenzverkehr‘ ein?“
Redakteur
Von Sabine Schott
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An der Oberschule Pausa fällt fast jede fünfte Unterrichtsstunde aus. Was tun? Vorschläge gibt es viele – einer davon überraschte beim Besuch von Sachsens Bildungsminister.

Vermutlich war das Treffen in der Oberschule Pausa am Mittwoch der kniffligste von drei Vogtland-Terminen für Sachsens Bildungsminister Conrad Clemens (CDU) an diesem Tag. Nachdem er die Sternwarte in Geilsdorf und das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth besichtigt hatte, machte er auf Einladung des Landtagsabgeordneten Jörg Schmidt (CDU)...
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