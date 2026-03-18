MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„System auf Verschleiß“: Sachsens GEW-Vizechefin Claudia Maaß.
„System auf Verschleiß“: Sachsens GEW-Vizechefin Claudia Maaß. Foto: Robert Michael/dpa/Archiv
„System auf Verschleiß“: Sachsens GEW-Vizechefin Claudia Maaß.
„System auf Verschleiß“: Sachsens GEW-Vizechefin Claudia Maaß. Foto: Robert Michael/dpa/Archiv
Sachsen
Weniger Unterrichtsausfall in Sachsen: Gewerkschaft warnt vor Schönrechnerei
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Lehrerverband spricht von „klaren Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz“, die GEW von „zunehmender Frustration“ in Lehrerzimmern. Reagiert der Kultusminister nächste Woche im Landtag?

Der Beifall für Kultusminister Conrad Clemens (CDU) beschränkte sich am Dienstag auf die Bildungspolitiker der CDU/SPD-Koalition. Erstmals seit zehn Jahren gab es nach Angaben des Ministeriums im ersten Schulhalbjahr eine Absenkung der Ausfallstunden: von knapp 1,2 auf nur noch 1,1 Millionen beziehungsweise von 9,4 auf 9,1 Prozent. Von einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:13 Uhr
2 min.
Hoeneß nennt Titel-Entscheidung im Afrika Cup "unwürdig"
Sebastian Hoeneß und Bilal El Khannouss vom VfB Stuttgart (Archivfoto)
Finalsieger Marokko statt Senegal: Das Gerichtsurteil zum Afrika Cup betrifft auch einen Spieler des VfB Stuttgart. Sein Vereinstrainer Sebastian Hoeneß kritisiert das Vorgehen.
18:30 Uhr
4 min.
Mauritius-Brauerei in Zwickau in finanzieller Schieflage: Das sagt der Insolvenzverwalter
Update
Die Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet.
Das alteingesessene Unternehmen hat beim Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Nun muss der Verwalter Sanierungsoptionen prüfen. Die Löhne der Beschäftigten sind bis einschließlich Mai gesichert.
Jan-Dirk Franke
17.03.2026
4 min.
„Stumme Anrufe“: Darum warnt das LKA Sachsen jetzt vor dieser Masche
Wenn das eigene Handy klingelt, sich dann aber am anderen Ende niemand meldet, ist Vorsicht geboten.
Das Telefon klingelt, aber niemand ist dran, wenn man sich meldet. Das Landeskriminalamt Sachsen warnt: Oft sind diese Anrufe Teil einer mehrstufigen Betrugsmasche. So können sich Verbraucher dagegen schützen.
Jürgen Becker
17.03.2026
3 min.
Schulgenaue Ausfall-Statistik: So viel Unterricht entfiel im ersten Halbjahr in Sachsen
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU).
An den Grundschulen fiel landesweit etwas mehr Unterricht als im ersten Halbjahr 2024/25 aus - insgesamt aber gab es einen Rückgang. Vor allem Oberschüler profitierten.
Tino Moritz und Ronny Schilder
06.03.2026
3 min.
Bildungsempfehlung im Sachsen-Vergleich: So gut schneiden die Schulen in Ihrer Region ab
Aus den Halbjahreszeugnissen für Sachsens 34.000 Viertklässler leiten sich die Bildungsempfehlungen für Klasse 5 ab: Gymnasium oder Oberschule.
Den meisten Viertklässlern ist auch in diesem Schuljahr ab Klasse 5 der Besuch des Gymnasiums nahegelegt worden - mit auffälligen regionalen Unterschieden.
Tino Moritz
20:20 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Das preisgekrönte Liedermacher-Duo Simon & Jan kommt mit seinem Programm „Das Beste“ am Samstagabend in den Alten Gasometer Zwickau.
Konzerte, Theater, Kabarett und Motto-Partys: In Westsachsen locken am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen. Die „Freie Presse“ hat elf Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
Mehr Artikel