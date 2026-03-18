Weniger Unterrichtsausfall in Sachsen: Gewerkschaft warnt vor Schönrechnerei

Sachsen
Der Lehrerverband spricht von „klaren Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz“, die GEW von „zunehmender Frustration“ in Lehrerzimmern. Reagiert der Kultusminister nächste Woche im Landtag?
Der Beifall für Kultusminister Conrad Clemens (CDU) beschränkte sich am Dienstag auf die Bildungspolitiker der CDU/SPD-Koalition. Erstmals seit zehn Jahren gab es nach Angaben des Ministeriums im ersten Schulhalbjahr eine Absenkung der Ausfallstunden: von knapp 1,2 auf nur noch 1,1 Millionen beziehungsweise von 9,4 auf 9,1 Prozent. Von einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.