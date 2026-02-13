MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Ihr Spitzen-Design trug sogar die Kanzlergattin: Plauener Künstlerpaar zeigt Erstaunliches

Karin und Klaus Helbig sind freischaffende Gestalter.
Karin und Klaus Helbig sind freischaffende Gestalter. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Die Spitze des Rocks von Hannelore Kohl hatte Karin Helbig einst kreiert.
Die Spitze des Rocks von Hannelore Kohl hatte Karin Helbig einst kreiert. Bild: Simone Zeh
Karin und Klaus Helbig zeigen nicht nur Kunst aus Nadeln im Leubnitzer Schloss.
Karin und Klaus Helbig zeigen nicht nur Kunst aus Nadeln im Leubnitzer Schloss. Bild: Simone Zeh
Karin und Klaus Helbig sind freischaffende Gestalter.
Karin und Klaus Helbig sind freischaffende Gestalter. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Die Spitze des Rocks von Hannelore Kohl hatte Karin Helbig einst kreiert.
Die Spitze des Rocks von Hannelore Kohl hatte Karin Helbig einst kreiert. Bild: Simone Zeh
Karin und Klaus Helbig zeigen nicht nur Kunst aus Nadeln im Leubnitzer Schloss.
Karin und Klaus Helbig zeigen nicht nur Kunst aus Nadeln im Leubnitzer Schloss. Bild: Simone Zeh
Plauen
Ihr Spitzen-Design trug sogar die Kanzlergattin: Plauener Künstlerpaar zeigt Erstaunliches
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine außergewöhnliche Kunstausstellung mit Werken von Karin und Klaus Helbig aus Plauen eröffnet am Samstag im Schloss Leubnitz. Was Hannelore Kohl damit zu tun hat.

Spitze und Stickerei, Metalltextil, Nadelarbeiten, Lochkartenreliefs. Es sind ungewöhnliche Kunstwerke, etwa 40 an der Zahl, welche das Plauener Künstlerehepaar Karin und Klaus Helbig ab 14. Februar im Schloss Leubnitz präsentiert. Am Samstag, 15 Uhr, beginnt die Vernissage im Kreuzgewölbe. „Es ist eine ganz andere Kunst“, sagt Ursula...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
08.02.2026
4 min.
Hier ging sie zur Schule, hier heiratete sie: Und jetzt ist sie neue Chefin im Leubnitzer Schlossverein
Heike Rudert ist die neue Vorsitzende des Leubnitzer Schlossfördervereins. Den Weißen Saal mag sie am liebsten.
Heike Rudert ist neue Vorsitzende des Schlossfördervereins. Von Yoga im Park bis Kräutertouren unter freiem Himmel: Was sie vorhat und wo sie mehr Pepp reinbringen will.
Simone Zeh
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
03.12.2025
4 min.
Stadt Plauen nimmt vereinbartes Geschenkpaket nach neun Jahren entgegen: Warum hat das so lange gedauert?
Karin Helbig, Sebastian Dressel, Klaus Helbig und Simone Lopes da Silva verpackten die geschenkten Werke.
Karin und Klaus Helbig hatten am Dienstag in ihrem Atelier am Plauener Hradschin Besuch: Oberbürgermeister Steffen Zenner nahm eine bereits 2016 erfolgte Schenkung entgegen. Was die Stadt nun damit vorhat.
Peter Albrecht
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
Mehr Artikel