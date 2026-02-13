Ihr Spitzen-Design trug sogar die Kanzlergattin: Plauener Künstlerpaar zeigt Erstaunliches

Plauen
Eine außergewöhnliche Kunstausstellung mit Werken von Karin und Klaus Helbig aus Plauen eröffnet am Samstag im Schloss Leubnitz. Was Hannelore Kohl damit zu tun hat.
Spitze und Stickerei, Metalltextil, Nadelarbeiten, Lochkartenreliefs. Es sind ungewöhnliche Kunstwerke, etwa 40 an der Zahl, welche das Plauener Künstlerehepaar Karin und Klaus Helbig ab 14. Februar im Schloss Leubnitz präsentiert. Am Samstag, 15 Uhr, beginnt die Vernissage im Kreuzgewölbe. „Es ist eine ganz andere Kunst“, sagt Ursula...
