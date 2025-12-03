Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Stadt Plauen nimmt vereinbartes Geschenkpaket nach neun Jahren entgegen: Warum hat das so lange gedauert?

Karin Helbig, Sebastian Dressel, Klaus Helbig und Simone Lopes da Silva verpackten die geschenkten Werke.
Karin Helbig, Sebastian Dressel, Klaus Helbig und Simone Lopes da Silva verpackten die geschenkten Werke. Bild: Ellen Liebner
Hans-Joachim Wunderlich (links) mit Klaus Helbig und Museumschef Sebastian Dressel.
Hans-Joachim Wunderlich (links) mit Klaus Helbig und Museumschef Sebastian Dressel. Bild: Ellen Liebner
Karin und Klaus Helbig sind immer noch kreativ tätig.
Karin und Klaus Helbig sind immer noch kreativ tätig. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Stadt Plauen nimmt vereinbartes Geschenkpaket nach neun Jahren entgegen: Warum hat das so lange gedauert?
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Karin und Klaus Helbig hatten am Dienstag in ihrem Atelier am Plauener Hradschin Besuch: Oberbürgermeister Steffen Zenner nahm eine bereits 2016 erfolgte Schenkung entgegen. Was die Stadt nun damit vorhat.

Eine am 10. Dezember 2016 vereinbarte Schenkung des Plauener Künstlerpaares Karin und Klaus Helbig an den damals noch aktiven Förderverein des damals noch existierenden Spitzenmuseums ist am Dienstag über die Bühne gegangen. Der Bestand des inzwischen aufgelösten Spitzenmuseums ist in den Bestand des Vogtlandmuseums und die „Fabrik der...
