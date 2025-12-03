Stadt Plauen nimmt vereinbartes Geschenkpaket nach neun Jahren entgegen: Warum hat das so lange gedauert?

Karin und Klaus Helbig hatten am Dienstag in ihrem Atelier am Plauener Hradschin Besuch: Oberbürgermeister Steffen Zenner nahm eine bereits 2016 erfolgte Schenkung entgegen. Was die Stadt nun damit vorhat.

Eine am 10. Dezember 2016 vereinbarte Schenkung des Plauener Künstlerpaares Karin und Klaus Helbig an den damals noch aktiven Förderverein des damals noch existierenden Spitzenmuseums ist am Dienstag über die Bühne gegangen. Der Bestand des inzwischen aufgelösten Spitzenmuseums ist in den Bestand des Vogtlandmuseums und die „Fabrik der...