Im Musiksommer in Elsterberg tritt der Kammerchor Michaelstein auf

Plauen
Am Sonntag gibt es in der Laurentiuskirche Elsterberg das nächste Konzert. Was das Besondere ist.
Die Elsterberger Kantorin Sarah Stamboltsyan lädt für Sonntag, 10. August, zu einem besonderen Konzert in die Laurentiuskirche nach Elsterberg ein. Im Rahmen des Musiksommers gibt es ein Konzert mit dem Kammerchor Michaelstein, der frisch von seiner erfolgreichen Japantournee zurückgekehrt ist. Es erklingt Hausmusik des 18. und 19....
