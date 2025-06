Im Pausaer Freibad trifft man in diesem Sommer nur Bauarbeiter

Der Sommer startet in diesen Tagen so richtig durch. Doch wer in Pausa Abkühlung sucht, muss sich nach einem anderen Freibad umschauen. Dieses Jahr öffnet das Bad am Butterberg nicht.

Die Nachricht hat dem einen oder anderen Bauchschmerzen bereitet: Das Freibad in Pausa wird noch ein Jahr pausieren. Manch einer fragte sich, ob es überhaupt wieder öffnet. Denn anderenorts bleiben Freibäder aus Kostengründen geschlossen. Dass es hierzu auch in Pausa verschiedene Gerüchte gab, bestätigt Bürgermeister Michael Pohl (CDU).... Die Nachricht hat dem einen oder anderen Bauchschmerzen bereitet: Das Freibad in Pausa wird noch ein Jahr pausieren. Manch einer fragte sich, ob es überhaupt wieder öffnet. Denn anderenorts bleiben Freibäder aus Kostengründen geschlossen. Dass es hierzu auch in Pausa verschiedene Gerüchte gab, bestätigt Bürgermeister Michael Pohl (CDU)....