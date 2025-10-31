Im Vogtland geht die Angst vor der Geflügelpest um: „Die Stimmung ist bedrückend und angespannt"

Plauen
Noch ist alles ruhig im Vogtland, keine verendeten Wildvögel, kein totes Nutzgeflügel. Trotzdem sind die Tierhalter in Alarmstimmung. Welche Sorgen die Menschen umtreiben.
Im Vogtland geht unter den Geflügelhaltern die Angst vor der Geflügelpest um. Das berichtet Tierärztin Dr. Jana Seidel. Sie praktiziert in Weischlitz und hat sich auch auf die Behandlung von Geflügel spezialisiert. „Die Stimmung ist bedrückend und angespannt", sagt die Tierärztin.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.