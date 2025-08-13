Im Waldbad Rodau steigt Sommerparty

Das Badfest geht am Samstag über die Bühne. Was die Veranstalter geplant haben.

Im Rodauer Waldbad findet am Samstag das Badfest statt. Das Fest zieht nicht nur Wasserratten an. Bereits um 9.30 Uhr treffen sich die Teams zum Volleyball-Turnier, um 10 Uhr beginnt das erste Spiel. Ab 14 Uhr gibt es ein Familienprogramm: Den Auftakt macht ein Dudelsackspiel, gefolgt von der Tanzgruppe „MCG Moving Teens“. Anschließend zeigen...