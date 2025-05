In alter Textilfabrik: Neue Event-Location zum Mieten öffnet in Plauen

20 bis 200 Menschen können in der neuen Partystätte feiern, Sport treiben oder sich zur Bandprobe treffen. Wer sind die Macher hinter dem Konzept?

Das Konzept ist ungewöhnlich: Drei Geschäftsleute eröffnen in Plauen eine Veranstaltungsstätte zum Mieten. Das Objekt bietet einen trendigen Saal, Dance-Floor, eine Bar zum Mieten, aber auch Flächen für Sport, Bandprobe oder Vereinsversammlung. Einen Multimediaraum gibt es ebenso, in dem man stilecht in Kinosesseln Filme auf großer Leinwand...