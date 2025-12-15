In der Region gefertigte Holzsterne für den Weihnachtsbaum sollen dem Theater Plauen-Zwickau helfen

Der kreative Schmuck wird in diesem Jahr zum zweiten Mal an der Theaterkasse angeboten - nach dem Gewandhaus nun im Vogtland-Theater. Das Geld kommt der Kultureinrichtung zugute.

An der Kasse des Vogtland-Theaters können Besucher ab sofort schmucke Holzsterne für eine Spende von mindestens 15 Euro erhalten - ein kreativer Baumschmuck zum guten Zweck. Denn das eingenommene Geld kommt der Kultureinrichtung zugute. An der Kasse des Vogtland-Theaters können Besucher ab sofort schmucke Holzsterne für eine Spende von mindestens 15 Euro erhalten - ein kreativer Baumschmuck zum guten Zweck. Denn das eingenommene Geld kommt der Kultureinrichtung zugute.