In der Region gefertigte Holzsterne für den Weihnachtsbaum sollen dem Theater Plauen-Zwickau helfen

Plauen
Der kreative Schmuck wird in diesem Jahr zum zweiten Mal an der Theaterkasse angeboten - nach dem Gewandhaus nun im Vogtland-Theater. Das Geld kommt der Kultureinrichtung zugute.
An der Kasse des Vogtland-Theaters können Besucher ab sofort schmucke Holzsterne für eine Spende von mindestens 15 Euro erhalten - ein kreativer Baumschmuck zum guten Zweck. Denn das eingenommene Geld kommt der Kultureinrichtung zugute.
