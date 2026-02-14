MENÜ
  • In diesem Ort im Vogtland tanzen die Täubchen am Rosenmontag auf den Tischen

Einen Lakenfelder Hahn zeigt Walter Schneider, Carsten Weiß hält eine Altenburger Trommeltaube in gelb.
Einen Lakenfelder Hahn zeigt Walter Schneider, Carsten Weiß hält eine Altenburger Trommeltaube in gelb. Bild: Simone Zeh
Plauen
In diesem Ort im Vogtland tanzen die Täubchen am Rosenmontag auf den Tischen
Von Simone Zeh
Der Rosenmontag ist in Mühltroff untrennbar mit dem Taubenmarkt verbunden. Warum sich ein frühes Kommen lohnen kann.

Rosenmontag bedeutet nicht nur Karneval. In Mühltroff geht es an diesem Tag um rassiges Geflügel und Kaninchen. Zum traditionellen Taubenmarkt in der Turnhalle wird gehandelt, was das Zeug hergibt. Wer fündig werden will, sollte früh kommen, um 7 Uhr geht der Markt mit Tauben, Hühnern, Kaninchen und Ziergeflügel los. Im Schützenhaus spielen...
