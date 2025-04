In diesen beiden Vogtland-Orten locken neue Spielplätze

Die Kinder in Demeusel und Fröbersgrün können sich freuen. Rechtzeitig zum Beginn der warmen Jahreszeit können sie ihren neuen Spielplatz nutzen.

Die Gemeinde Rosenbach investiert in neue Attraktionen für Kinder. So sind in den zu Rosenbach gehörenden Orten Demeusel und Fröbersgrün neue Spielplätze entstanden. In Fröbersgrün ist die Umgestaltung bereits vollendet, in Demeusel war sie bis zuletzt noch in vollem Gange.