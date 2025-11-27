In diesen vogtländischen Orten trifft Kirmes-Party auf Advent

Plauen
Während vielerorts im Vogtland der Beginn der Adventszeit im Vordergrund steht, gibt es in einigen Dörfern am Wochenende noch Kirchweih-Feiern.
Mit einem Gottesdienst in der Kirche wird am Sonntag, 9 Uhr, in Stelzen die Kirchweih gefeiert. Im Saal des Gasthauses „Zum Löwen“ spielt danach die Musik. Besser gesagt, die Wisentataler Blasmusiker aus Mühltroff sind es, die ab 9.30 Uhr für Stimmung bei den Gästen sorgen wollen. Ob Kirmesbraten, Kürbiskompott oder Kirmeskuchen: Die...
