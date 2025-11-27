Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Wisentataler bringen ihre Blasmusik mit.
Die Wisentataler bringen ihre Blasmusik mit. Bild: Simone Zeh
Plauen
In diesen vogtländischen Orten trifft Kirmes-Party auf Advent
Von Simone Zeh
Während vielerorts im Vogtland der Beginn der Adventszeit im Vordergrund steht, gibt es in einigen Dörfern am Wochenende noch Kirchweih-Feiern.

Mit einem Gottesdienst in der Kirche wird am Sonntag, 9 Uhr, in Stelzen die Kirchweih gefeiert. Im Saal des Gasthauses „Zum Löwen“ spielt danach die Musik. Besser gesagt, die Wisentataler Blasmusiker aus Mühltroff sind es, die ab 9.30 Uhr für Stimmung bei den Gästen sorgen wollen. Ob Kirmesbraten, Kürbiskompott oder Kirmeskuchen: Die...
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
07.11.2025
3 min.
Diese Vogtländerinnen bringen XXL-Futterspende gleich mit der Schubkarre: „Es ist unser Herzenswunsch, zu helfen“
Futterspende für die Katzen: Dani Liedemann, Heike Streit und Celine Liedemann (von links) kommen mit der Schubkarre angefahren.
Die Katzenhilfe Weischlitz versorgt derzeit mehr als 100 Tiere. Da ist jede Unterstützung willkommen. Eine besondere Geste gab es jetzt aus Schönberg.
Simone Zeh
26.11.2025
4 min.
Der erste Advent steht bevor: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Plauen und im Vogtland
Auf dem Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben.
Trubel auf dem Plauener Altmarkt, eine besondere Premiere am Burgstein und der große Märchenumzug in Auerbach: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
14:04 Uhr
3 min.
Zwickau-Trainer Rico Schmitt nach Derbysieg: „Ich muss meine Spieler nicht einfangen“
Hat bisher alles im Griff: FSV-Trainer Rico Schmitt.
Während der FSV-Mannschaft zwei Auswärtsfahrten nach Leipzig bevorstehen, bastelt der Sportdirektor am Kader für die nächste Saison.
Thomas Prenzel
14:02 Uhr
2 min.
Stellenabbau bei Wacker - Auswirkungen für Nünchritz unklar
Das Nünchritzer Werk von Wacker Chemie ist mit 1.500 Mitarbeitern der größte Chemiestandort in Sachsen. (Archivbild)
Konzernweit soll knapp jede zehnte Stelle wegfallen. In Nünchritz betreibt das Unternehmen das größte Chemie-Werk Sachsens.
