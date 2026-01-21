In Plauen gestohlenes Behördenauto ist wieder da

Der Wagen wurde in einer Kleingartenanlage entdeckt. Was dazu bekannt ist.

Der VW Golf, der vom Parkplatz des Behördenzentrums an der Europaratstraße in Plauen gestohlen wurde, ist wieder da. Das Fahrzeug verschwand zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Am Dienstag, 20. Januar, entdeckte ein Zeuge den Wagen in der Kleingartenanlage Knielohgrund, wo er sichergestellt wurde, berichtete die Polizei. Die Beamten...