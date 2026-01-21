MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei bittet um weitere Hinweise zum Diebstahl des Behördenautos in Plauen.
Die Polizei bittet um weitere Hinweise zum Diebstahl des Behördenautos in Plauen. Bild: Symbolbild: K.-H. H/stock
Die Polizei bittet um weitere Hinweise zum Diebstahl des Behördenautos in Plauen.
Die Polizei bittet um weitere Hinweise zum Diebstahl des Behördenautos in Plauen. Bild: Symbolbild: K.-H. H/stock
Plauen
In Plauen gestohlenes Behördenauto ist wieder da
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Wagen wurde in einer Kleingartenanlage entdeckt. Was dazu bekannt ist.

Der VW Golf, der vom Parkplatz des Behördenzentrums an der Europaratstraße in Plauen gestohlen wurde, ist wieder da. Das Fahrzeug verschwand zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Am Dienstag, 20. Januar, entdeckte ein Zeuge den Wagen in der Kleingartenanlage Knielohgrund, wo er sichergestellt wurde, berichtete die Polizei. Die Beamten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:48 Uhr
1 min.
EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit USA
Die US-Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland ist Grund für den Stopp. (Archivbild)
Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. "Mit der Androhung von Extrazöllen im...
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
29.12.2025
1 min.
In zwei Behördengebäude in Plauen eingebrochen
Wer Verdächtiges an der Europaratstraße beobachtet hat, solle sich bei der Polizei melden.
In Räumen des Amtes für Landwirtschaft und des Hauptzollamtes an der Europaratstraße suchten Diebe nach Beute. Was dazu bisher bekannt ist.
Lutz Kirchner
16:48 Uhr
5 min.
Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin gefasst
Die Beschuldigte soll Kontakt in die russische Botschaft unterhalten haben.
Eine Agentin, zwei Ex-Bundeswehrangehörige und ein Kontakt in der russischen Botschaft? Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionage für Moskau - und lässt eine Verdächtige festnehmen.
Jacqueline Melcher, Anne-Beatrice Clasmann und Carsten Hoffmann, dpa
11:45 Uhr
2 min.
Diebe stehlen Behörden-Golf in Plauen
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch ins Behördenzentrum in Plauen.
Unbekannte sind in das Ämterzentrum im Westend eingebrochen. Vom benachbarten Parkplatz stahlen sie schließlich das Auto einer Landesbehörde.
Swen Uhlig
Mehr Artikel