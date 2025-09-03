In Plauen gestohlenes Wohnmobil entdeckt

Plauen
Der Oldtimer stand auf einem Parkplatz. Was die Polizei nun wünscht.
Ein zuvor in Plauen gestohlenes Oldtimer-Wohnmobil wurde am Dienstag entdeckt. Das berichtete die Polizei. Am späten Montagabend war an Max-Planck-Straße in der Bahnhofsvorstadt das Mobil entwendet worden. Am frühen Dienstagnachmittag meldete eine Zeugin der Polizei, dass der Oldtimer auf einem Parkplatz an der Pawlowstraße im Stadtteil...
