In Syrau beginnt bald Straßenbau

Ein großes Straßenbauvorhaben steht in Syrau bevor. Der erste von mehreren Bauabschnitten beginnt gleich nach dem Höhlenfest.

Lange geplant war der Straßenbau rund um die Drachenhöhle in Syrau. Jetzt kann es losgehen. Vorgesehen ist, die Paul-Seifert-Straße ab der B 282 in Richtung Parkplatz beziehungsweise bis zur Kurve in Richtung Drachenhöhle zu sanieren. Der Gemeinderat Rosenbach hat jetzt die Bauleistungen an eine Jößnitzer Firma vergeben.