Regionale Nachrichten und News
  In Waldnähe: Brand an ehemaligem Truppenübungsplatz bei Plauen – Feuerwehrchef: „Enormer Kraftakt für alle Beteiligten"

In der Syrau-Kauschwitzer Heide hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Bild: Ellen Liebner
In der Syrau-Kauschwitzer Heide hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Bild: Ellen Liebner
In Waldnähe: Brand an ehemaligem Truppenübungsplatz bei Plauen – Feuerwehrchef: „Enormer Kraftakt für alle Beteiligten“
Von Jonas Patzwaldt
Großbrand vor den Toren Plauens: Am Mittwochnachmittag ist nördlich von Plauen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte wohl Schlimmeres verhindern.

Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz zwischen Plauen-Kauschwitz und Syrau hat es gebrannt. Laut Rettungsleitstelle wurde der Brand am Mittwoch gegen 14.15 Uhr gemeldet.
