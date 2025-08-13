In Waldnähe: Brand an ehemaligem Truppenübungsplatz bei Plauen – Feuerwehrchef: „Enormer Kraftakt für alle Beteiligten“

Großbrand vor den Toren Plauens: Am Mittwochnachmittag ist nördlich von Plauen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte wohl Schlimmeres verhindern.

Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz zwischen Plauen-Kauschwitz und Syrau hat es gebrannt. Laut Rettungsleitstelle wurde der Brand am Mittwoch gegen 14.15 Uhr gemeldet.