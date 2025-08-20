Indie, Pop und Rock erklingen hinter dem Malzhaus in Plauen

Plauen
Die Band Zami tritt zur letzten After-Work-Veranstaltung des diesjährigen Kultursommers auf. Was sie zu bieten hat.
Die zehnte und letzte After-Work-Veranstaltung des diesjährigen Kultursommers in Plauen (im Bild ein früherer Auftritt der Gruppe Uusikuu) steht am Donnerstag, 21. August, an. Es spielt die Band Zami bei freiem Eintritt im Malzhaus-Biergarten. Ab 19 Uhr erwartet die Besucher eine Mischung aus Indie, Pop und Rock. In musikalischer Vielfalt bewegt...
