Info-Veranstaltung zu erneuerbaren Energien in und um Pausa-Mühltroff

In und um Pausa-Mühltroff sind derzeit mehrere Projekte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien geplant. Die Stadt führt am Mittwoch, 14. Juni, von 16 bis 20 Uhr im Bürgerhaus „Alte Turnhalle“ in Pausa einen Infomarkt durch. Ziel der Veranstaltung ist, dass die Bürgerinnen und Bürger informiert und Fragen zu diesem Thema geklärt werden. An...