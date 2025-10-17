Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Internationale Küche in Plauen: Software-Unternehmer eröffnet Restaurant in der Elsteraue

Software-Unternehmer Rainer Gläß (links) mit Architekt Heiko Sünderhauf bei der Eröffnung des Restaurants „Hempelsche Fabrik": „Es ist eine tolle Sache für Plauen." Bild: Ellen Liebner
Software-Unternehmer Rainer Gläß (links) mit Architekt Heiko Sünderhauf bei der Eröffnung des Restaurants „Hempelsche Fabrik“: „Es ist eine tolle Sache für Plauen.“ Bild: Ellen Liebner
Internationale Küche in Plauen: Software-Unternehmer eröffnet Restaurant in der Elsteraue
Von Swen Uhlig
Rainer Gläß machte einst aus einem Start-up im Vogtland ein börsennotiertes Unternehmen. Jetzt hat er in Plauen ein Restaurant eröffnet - in einem Fabrikgebäude, das eigentlich abbruchreif war.

150 Jahre lang wurden in der Hempelschen Fabrik in Plauen Textilien gebleicht, gefärbt und veredelt. 2021 kaufte GK-Software-Gründer Rainer Gläß das Gebäude, das nur noch eine Ruine war, und sanierte es mit einer Millionensumme. In den oberen Stockwerken soll das neue Unternehmen von Gläß einziehen, zudem ist ein vom Land Sachsen...
