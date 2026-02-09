Plauen
Jörg Fischer tritt ab März in Plauen seinen neuen Posten an. Er kommt mit langjähriger Führungserfahrung ins Vogtland. Wer ist der neue Mann?
Das Jobcenter Vogtland bekommt einen neuen Geschäftsführer: Der 52-jährige Jörg Fischer tritt ab März die Nachfolge von Martina Kober an. Sie war im Oktober in den Ruhestand gegangen. Fischer wurde für fünf Jahre bestellt.
