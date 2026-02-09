MENÜ
Jörg Fischer übernimmt ab März 2026 die Geschäftsführung des Jobcenters Vogtland.
Jörg Fischer übernimmt ab März 2026 die Geschäftsführung des Jobcenters Vogtland.
Plauen
Jobcenter Vogtland bekommt einen neuen Geschäftsführer
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Jörg Fischer tritt ab März in Plauen seinen neuen Posten an. Er kommt mit langjähriger Führungserfahrung ins Vogtland. Wer ist der neue Mann?

Das Jobcenter Vogtland bekommt einen neuen Geschäftsführer: Der 52-jährige Jörg Fischer tritt ab März die Nachfolge von Martina Kober an. Sie war im Oktober in den Ruhestand gegangen. Fischer wurde für fünf Jahre bestellt.
